Raffaella Fico, difficile resistere a quello sguardo – Foto

Raffaella Fico pubblica una foto dove indossa una semplice salopette. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto di Raffaella Fico che, come sempre, delizia i suoi fan con scatti dove sfoggia la sua bellezza mozzafiato. Ecco i dettagli.

Raffaella Fico riesce ad essere bella anche indossando un outfit semplice e sportivo. Oggi sul suo profilo Instagram è apparso un suo scatto con una salopette con tanto di t shirt rosa a mezze maniche. Berretto blu e borsa abbinata.

Una bellezza mediterranea davvero irresistibile, in grado di deliziare i fan che la seguono da sempre. “Stupenda😍, Bellissima 😍😍, ❤️🔥bellissima ❤️🔥”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post.

Raffaella Fico: le esperienze televisive e gli amori



Da un po’ di tempo la Fico si vede poco in tv, ma il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto molto presto. Nel 2007 ha vinto il concorso di bellezza Miss Grand Prix. L’anno dopo la bella riccia è entrata a far parte del Grande Fratello 8.

Dopo il successo avuto al Grande Fratello, inizia a fare diverse esperienze televisive. Nel 2008, recita anche una parte nella pellicola Sguardi Diversi. Sempre nel 2008, diventa inviata di Lucignolo, mentre nel 2009 posa per un calendario osè, lavorando anche a Colorado Cafè.

Fino al 2015, lavora come opinionista, conduttrice e come concorrente in diversi programmi tv. Nel 2011 ha partecipato anche all’Isola dei Famosi.

La Fico è nota anche per le sue storie d’amore. La più discussa è sicuramente quella con Mario Balotelli da cui è nata anche la piccola Pia. Dopo una battaglia mediatica, Balotelli ha deciso di riconoscere la figlia.

I flirt e gli scatti social

Successivamente, Raffaella ha avuto una relazione con Gianluca Tozzi, conclusa dopo qualche anno. Nel 2018, ha avuto una storia con Alessandro Moggi che poi si è conclusa. La sua ultima storia, conclusasi poco dopo, risale al 2020, con l’imprenditore Giulio Fratini.

Da un bel po’ è lontana dai riflettori, ma nonostante ciò non perde mai occasione per deliziare i suoi fan con scatti dove sfoggia tutta la sua bellezza.