Rosa Perrotta e la rivelazione sull'”Isola Dei Famosi”: “Di pessimo gusto”

Rosa Perrotta dopo qualche anno della sua partecipazione all'”Isola dei famosi” fa una rivelazione sulla sua esperienza, i dettagli

Rosa Perrotta torna a parlare della sua esperienza all’“Isola dei famosi” e non perde occasione di fare una rivelazione dell’avventura nelle Honduras. Dopo aver visto alcune scene del programma “Superviventes”, la versione spagnola, non ha resistito ed ha detto la sua.

L’ex tronista di “Uomini e donne” ha partecipato al reality nel 2018 insieme a Francesca Cipriani, Giucas Casella e Nadia Rinaldi.

Rosa Perrotta: la rivelazione sul clistere

Oggi l’influencer è una mamma e moglie meravigliosa, attenta alla famiglia e premurosa sul lavoro ma non ha mai dimenticato quello che successe all’“Isola dei famosi” durante la sua partecipazione.

Facendo riferimento all’episodio di Gianmarco Onestini, concorrente di “Superviventes”, a cui è stato fatto un clistere in diretta e il video ha fatto il giro del web, ha commentato: “Non è una bella roba da vivere, so in primis cosa si prova in quelle circostanze. Non è piacevole viverle quelle robe, – ha affermato – vederle poi spiattellate così, lo trovo veramente brutto, di pessimo gusto ed ai limiti della decenza. Io sarei impazzita se avessero fatto una roba del genere con me”.

Inoltre ha spiegato che fu Nadia Rinaldi a farglielo e all’epoca non fu molto carina ma fu ripagata con la stessa monete, fu eliminata poco dopo.

Rifacendosi al naufrago interessato ha poi affermato che un episodio del genere non possa essere un mezzo per attirare l’attenzione del pubblico. “Parliamo anche di diritti basilari umani che vanno tutelati. – ha continuato – Va bene lo show ma non è bello da vivere né da far vedere”.

“Superviventes” è ancora in corso poiché è iniziato qualche settimana più tardi della versione italiana. Manca poco alla finale e i fan appassionati non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore. Hanno partecipato anche alcuni vip del nostro Paese come Valeria Marini, Gianmarco Onestini.