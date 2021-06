Un’eleganza che non ha freni quella della cantante Giusy Ferreri sulle note ritmate ed orientali quanto nel suo ultimo scatto. E’ un vero “schianto”.

“Fuori ora SHIMMY SHIMMY🔥“, aveva pronunciato orgogliosamente soltanto 72 ore fa la cantante dal sangue siculo e dalla ineguagliabile voce da contralto e soprano, Giusy Ferreri. Oggi, invece 19 giugno, mostrandosi in tutto il suo carisma l’artista si fa portavoce di un’eleganza senza freni.

Contemporaneamente al successo che sta ottenendo in queste ore il suo nuovo singolo dal video e dalla melodia ben movimentata, in collaborazione con il gruppo musicale italiano Takagi & Ketra, Giusy raccontando di “quella luna che danzava tra i bazar” si fa portavoce di uno stile che sembra appartenerle fin dalle viscere. “Che schianto!“, sarà questa la prima e sorpresa reazione da parte dei suoi ammiratori.

Giusy Ferreri, uno schianto nell’eleganza senza freni: è “meravigliosa”

Mistero e delicatezza si fondono in un solo quadro, ed è subito: “Buon sabato!!! 💋 📸“. Esordisce in tal modo ed elegantemente Giusy, pubblicando su Instagram la suddetta istantanea e vantandone un look a ben dire dei suoi fan: del tutto “affascinante“. Oltre ai suoi ammiratori, però, anche l’attrice Sandra Milo si esporrà in merito, intervenendo fra i più lusinghieri commenti con un deciso: “sempre bella“.

A curare l’interezza del make-up e dell’acconciatura mostrati da Giusy sarà l’artista e produttrice Emanuela Di Giammarco, taggata in forma di ringraziamento ed amicizia dalla stessa protagonista dell’istantanea. Mentre a firmare lo sfaccettato outfit indossato dalla cantante, e composto almeno nel suo primo piano da una meravigliosa giacca caratterizzata dai più variegati motivi floreali appartenenti ad un gusto quasi barocco, è l’indistinguibile marchio di alta moda italiana Dolce & Gabbana.

Infine, nei post successivi alla pubblicazione del video della canzone, Giusy aveva anche condiviso nella giornata di ieri la bozza realizzata dalla stessa casa di alta moda, in cui la cantante grazie al loro abito, appare ritratta come una meravigliosa principessa orientale. “Dunosa”, sarà perciò l’aggettivo accostatole con originalità da un utente attento ai dettagli. “Dal vocabolario : piena di dune ❤️😂 “.