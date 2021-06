Silvia Toffanin: il suo futuro dopo “Verissimo”. La decisione clamorosa

Silvia Toffanin è il volto del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, “Verissimo”. Le è stata offerta un’altra prestigiosa conduzione. Di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Silvia Toffanin è la padrona di casa del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, “Verissimo”. Conduce il talk show dal 2006 sempre con ottimi risultati in termini di share, fatto che l’ha riconfermata anno dopo anno nei palinsesti Mediaset. Ha ereditato il programma da due signore della televisione italiana come Cristina Parodi e Paola Perego.

Tralasciando una piccola parentesi nel 2010 in cui è stata sostituita temporaneamente da Alvin, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, è diventata nel tempo il volto simbolo della trasmissione.

Com’è noto, i suoi esordi risalgono ai primissimi anni 2000 in cui fece capolino nel piccolo schermo in qualità di letterina del quiz show di Canale 5 “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti e condividendo le scene con un’altra futura prima donna del jet set nostrano, Ilary Blasi.

Silvia Toffanin, nel suo futuro una reale certezza

Silvia Toffanin è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004; si è laureata poco dopo in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

GUARDA QUI>>>“Belve”. La confessione sconvolgente di Asia Argento: “L’ho fatto parecchie volte”

Nelle reti Mediaset ha dato prova di essere sapientemente a suo agio davanti agli schermi televisivi. Ha preso parte al programma “Mosquito” su Italia 1, il suo debutto come conduttrice ufficiale risale al 2002, al comando di “Nonsolomoda” su Canale 5 (da lei presentato per sette stagioni) e nel 2003 è stata inviata della trasmissione “Popstars”.

É stato, però, con “Verissimo” che ha trovato la sua reale dimensione. Davanti alle sue telecamere hanno sfilato fior fiore di personaggi celebri, dal mondo del cinema, della musica, passando allo sport e ovviamente alla televisione. Il pubblico la apprezza, complici i suoi modi gentili, le domande attente ma mai provocatorie e la sua estrema empatia che la porta, spesso, alla commozione evidente che non nasconde ma anzi mostra con orgoglio quando tocca argomenti estremamente delicati.

GUARDA QUI>>>“Misericordia”. Wanda Nara incontenibile. La FOTO in piscina non è per deboli di cuore

In molti si sono chiesti come mai una professionista come lei non si sia cimentata più in altre avvenure sul piccolo schermo. Pare che Maria De Filippi le abbia proposto la conduzione di “Temptation Island Vip”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da silvia toffanin (@silvia_toffanin1)

Silvia Toffanin ha decisamente rifiutato. La motivazione arriva dalle sue stesse parole: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti. Ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia.”