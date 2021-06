Stefano De Martino, presto in televisione: la decisione definitiva

Stefano De Martino è pronto a tornare in televisione con un programma tutto da scoprire, cosa succederà nella prossima stagione?

Stefano De Martino dopo anni resta uno dei personaggi televisivi più seguiti e su Instagram vanta di quattro milioni e mezzo di follower. Al ballerino e conduttore non piace molto condividere la sua vita sui social ma non perde occasione di pubblicare scatti e video più significativi.

Papà di un meraviglioso bambino, Santiago, è ancora alla ricerca della donna della sua vita visto che il suo primo matrimonio è finito definitivamente. Oggi, però, si concentra soprattutto sulla sua carriera e sul futuro in televisione.

GUARDA QUI>>>“Misericordia”. Wanda Nara incontenibile. La FOTO in piscina non è per deboli di cuore

Stefano De Martino: novità per la televisione

GUARDA QUI>>>Maneskin. Sapete chi sono i genitori di Damiano? Tutto sulla sua famiglia

Dopo alcune voci riguardo alla conduzione di un programma televisivo con Lorella Cuccarini la domenica pomeriggio, conosciamo finalmente la verità sul suo futuro. A quanto pare l’ex ballerino sarà alla guida della nuova stagione di “Stasera tutto è possibile” in onda su Rai2.

“Sul suo futuro televisivo ho letto tante cose. Si è detto che c’erano delle trattative per Canale 5 e uno show la domenica, ma a me non risulta. Non era una cosa molto concreta in realtà. – ha spiegato Davide Maggio in una diretta – Quello che è vero è che pare che lui abbia alzato la posta per rinnovare il suo contratto con la Rai per restare a Rai Due”.

Inoltre il 4 novembre Stefano De Martino sarà presente ad un evento organizzato dal centro di produzione Rai di Napoli e ancora una volta sarà lui a condurre. Riguardo alla nuova stagione di “Amici di Maria de Filippi” non ci sono notizie, chissà se l’ex ballerino tornerà a varcare quella parte da giudice?