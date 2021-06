Maria Pia Calzone da tutti conosciuta come Donna Imma non invecchia mai, la sua bellezza è intramontabile come le sue foto

Classe 1967, bella e talentuosa. Maria Pia Calzone è una donna di altri tempi che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Attrice italiana di fama internazionale, nel corso della sua carriera è riuscita a conquistare milioni di persone che ancora oggi la seguono e non perdono occasione di supportarla.

E’ molto attiva anche sui social dove è seguita da più di duecento mila follower con i quali condivide i ricordi, alcuni momenti del presente e foto di lavori passati.

Maria Pia Calzone: bella dentro e fuori – FOTO

