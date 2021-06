Continua a formarsi il cast della nuova edizione di Temptation Island in partenza dal 30 giugno su Canale 5: presentate al pubblico altre due coppie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Filippo Bisciglia è pronto ad accompagnare il pubblico nel viaggio dei sentimenti di sei coppie, che si metteranno alla prova nella nuova edizione di Temptation Island. Fidanzati e fidanzate vivranno alcune settimane separati all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, affiancati da tentatori e tentatrici. I problemi per i quali le coppie hanno scritto al programma verranno risolti o saranno utilizzati per giustificare comportamenti discutibili? La messa in onda si avvicina e per questo la redazione ha voluto iniziare a presentare al pubblico le coppie. Dopo quelle formate da Claudia e Ste e Valentina e Tommaso, eccone altre due.

Temptation Island anticipazioni: altre due coppie presentate, chi sono e perché partecipano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Il reality di Canale 5 metterà alla prova sei coppie che hanno voluto partecipare a Temptation Island per capire se il loro amore è destinato a durare oppure no. Dopo la presentazione delle prime due coppie, attraverso i social ufficiali del programma ecco gli altri quattro protagonisti di questa edizione.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin, il suo futuro dopo “Verissimo”: la clamorosa decisione

La terza coppia presentata è quella composta da Manuela e Stefano, insieme da quattro anni e mezzo. È lei a scrivere a Temptation Island, dopo i tradimenti scoperti lo scorso anno Manuela si è allontanata ed è tornata a vivere da sola. “Non mi fido più di Stefano“, ha affermato. Questa è l’ultima possibilità che la coppia si darà per capire se ci siano le basi per poter ripartire o meno. “Partecipo per capire se la storia può davvero ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti“, ha dichiarato il compagno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rosa Perrotta e la rivelazione sull’Isola dei Famosi: “Di pessimo gusto”

La quarta coppia è quella formata da Jessica e Alessandro che dopo ben sette anni di relazione è giunta a un punto di stallo. La donna scrive al programma perché non riesce più a sopportare l’apparente cambiamento del fidanzato. “Quando mi sono innamorata di lui era intraprendente, invece da quando siamo andati a convivere è diventato una persona fredda, monotona, pensa solo al cellulare e alla palestra“, afferma Jessica.

Quest’ultima descrive il rapporto come noioso, privo di entusiasmo. Dal canto suo Alessandro sembra fermo sulla sua posizione: “Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare in nulla“.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino presto in televisione: la decisione definitiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Cosa accadrà quando queste coppie approderanno nel villaggio? Per scoprire cosa succederà l’appuntamento è per mercoledì 30 giugno con Temptation Island.