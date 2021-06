Valentina Vignali in costume è semplicemente spaziale: la cestista fa impazzire i suoi followers con il suo fisico.

Valentina Vignali è sicuramente uno dei personaggi più seguiti sul web: la cestista è amatissima dai suoi 2,3 milioni di followers e ogni giorno li delizia pubblicando scatti mostruosi in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. La modella è ricercatissima anche dalle aziende: non a caso è una delle testimonial più in voga.

La neo trentenne (è nata il 30 maggio) tutti i giorni condivide sul web contenuti infuocati, sfoderando outfit fenomenali e piazzando le sue forme sempre in bella mostra. Questa volta la classe 1991 ha steso tutti i seguaci piazzando tra le stories una foto in cui indossa un micro bikini favoloso.

Valentina Vignali, stories infuocate: micro bikini da sogno

