“Vista incredibile ma il mio c**o di più”, Elettra Lamborghini si loda da sola ma piovono critiche – FOTO

Elettra Lamborghini senza peli sulla lingua commenta il meraviglioso panorama che ha di fronte. Il posteriore è di un altro livello.

Semplicemente strepitosa, Elettra Lamborghini apre il “cassetto” dei sogni di ciascuno dei suoi ammiratori e lo condisce di frasi e idee “piccanti“.

La regina del twerking, in attesa di ritornare sul palcoscenico delle grandi occasioni, sostenuta dal pubblico delle ovazioni ha dato libero sfogo alla sua impressionante sensualità.

Elettra dimostra solitamente, di avere pochi “scheletri nell’armadio” e nelle cose che fa e nei dibattiti che intrattiene. Non a caso durante le dirette tv, negli studi Mediaset de L’Isola dei Famosi, l’opinionista tv ha sempre commentato in maniera schietta e sincera gli eventi in Honduras e i pensieri su ciascuno dei naufraghi.

Da quando Ilary Blasi ha decretato il “rompete le righe”, la cantante si è rituffata nelle sue passioni più segrete. Un vero e proprio “calcio” al passato, segnato dalla lunga quarantena, a causa dell’infezione da Covid-19

Elettra Lamborghini, vista panoramica da 158 K: intrattabile

