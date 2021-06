“Viva la moglie del bomber!”, Jessica Melena infiamma il web – FOTO

La moglie della punta di diamante della Nazionale pubblica uno scatto che affascina il web con un outfit che non passa inosservato.

Jessica Melena è una delle wags più amate di questi Euro 2020, seguitissima sui social con 958mila followers, la moglie di Ciro Immobile ama pubblicare scatti carichi di fascino e sensualità.

Jessica e Ciro sono innamoratissimi, la bellissima Jessica è nata a Bucchianico, in provincia di Chieti,nel 1990 e ha conosciuto l’attaccante della Lazio quando giocava al Pescara, mentre lei studiava all’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila.

Ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e nel 2009 ha vinto la fascia di Miss Mediterranea. Da quando ha incontrato Ciro Immobile però ha deciso di seguirlo e abbandonare la sua carriera dedicandosi alla famiglia a tempo pieno.

La coppia si è sposata il 23 maggio del 2014 a Bucchianico, paese di origine di Jessica presso il Santuario San Camillo de Lellis e oggi hanno tre figli: Michela, Giorgia e Mattia.

Una wags col fisico da urlo

La bellissima Jessica pubblica uno scatto che ‘‘profuma d’estate”, con indosso un top bianco che mette in risalto il suo prosperoso lato A e che le lascia scoperto il ventre piatto, una giacca rosa e un paio di jeans.

Oltre 22mila like e centinaia di commenti che si complimentano per la sua bellezza da lasciare senza fiato.