“Misericordia”. Wanda Nara incontenibile. La FOTO in piscina non è per deboli di cuore

Wanda Nara. La procuratrice sportiva, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha la seria intenzione di far strabuzzare gli occhi a tutti i suoi fan. Le foto su Instagram parlano da sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Milano, Torino e Roma. Sono queste le tre città italiane dove, dalla prossima stagione calcistica, potrebbe risiedere la coppia Icardi – Nara, insieme alla loro numerosa prole.

L’attaccante argentino lascerà, infatti, il Paris Saint-Germain ed è conteso dai club del Milan, Juventus e Roma. Non è mai stato un mistero che l’Italia sia il paese preferito dove mettere su il nido, non solo per sfoggiare le capacità atletiche del calciatore, classe 1993, ma anche le velleità artistiche della consorte.

Quando Mauro Icardi era capitano dell’Inter e, ancora prima, quando il precedente marito (Maxi Lopez) ha iniziato a imperversare nel campionato nostrano, Wanda Nara è stata corteggiata ampiamente dal mondo televisivo italiano. É stata, infatti, co-presentatrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” e nel 2020 ha ricoperto il ruolo di opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotto da Alfonso Signorini.

Il traferimento in una squadra nostrana di Icardi potrà segnare il ritorno sul piccolo schermo di super Wanda?

Wanda Nara: le foto su Instagram che sorprendono i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Nel frattempo che vengano sciolti i nodi del calciomercato, Wanda Nara e il marito si godono i primi momenti di vacanza pre-estiva.

Sono recentemente tornati da un viaggio in Africa sotto il segno dell’avventura, tra safari di lusso e tuffi in piscina in resort paradisiaci. A quanto pare, però, la voglia di girare il mondo non è affatto esaurita.

Wanda Nara fa insistentemente una domanda ai suoi fan, vuole forse lanciare un messaggio? Ieri ha scritto queste parole: “Spiaggia o deserto? Con un amico, fidanzato, marito o…”

Oggi ritorna sull’argomento: “Dove e con chi vorresti viaggiare?”. Accompagna la domanda a uno scatto suggestivo in cui indica il marito che si trova sdraiato in lontananza mentre lei si trova placidamente a mollo in piscina. Lo spettacolo non è per i deboli di cuori. La procuratrice sportiva indossa un bikini striminzito, le sue forme procaci sembrano strabordare mentre l’acqua lambisce le sue morbide rotondità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

“Misericordia” – esclama un follower. Uno spettacolo a favore della platea di seguaci su Instagram che sfiora 8 milioni di utenti. Una risposta sembra essere costante alla richiesta della Nara: “Con te”. Chi non vorrebbe, infatti, affrontare un viaggio con la bellissima argentina?