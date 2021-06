“Wow”, Sabrina Salerno centauro bollente mostra le mutandine: fieri di lei – FOTO

La showgirl televisiva, Sabrina Salerno premiata bellezza del giorno in un evento unico nel suo genere: illegale.

Difficile resistere ad un fascino così speciale, nel giorno più importante per la città più amata di sempre. Sabrina Salerno ha dato via ad uno spettacolo di sensualità esclusivo, in una giornata che ha visto tantissime persone accorrere in massa all’evento, in presenza del governatore del Veneto, Zaia.

La pandemia è finita subito nel dimenticatoio per tutti i cittadini veneti che hanno assistito ad un primo “assaggio” di normalità. L’evento in programma è la Fiera Internazionale di Verona tra mostre, esposizioni di valore e un premio individuale consegnato alla donna più speciale per i suoi concittadini.

Sabrina ha ricevuto i meritati complimenti, per aver pubblicizzato un evento di grande importanza, che un pò tutti dalle sue parti stavano aspettando. La showgirl di scuola “Cecchetto”, come se non bastasse ha regalato faville e uno spettacolo solo per cuori forti

Sabrina Salerno bella, sensuale e con una marcia in più: pazzesca

