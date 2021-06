Scende dall’auto per scattare delle foto, poi la tragedia: morta una donna

Nel pomeriggio di ieri, una donna di 45 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto sulla provinciale 457 a Calliano, in provincia di Asti.

Una donna di 45 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in corsa. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 457 tra Calliano e Moncalvo, in provincia di Asti. La vittima sarebbe scesa dalla propria auto per scattare delle foto al panorama, quando una vettura condotta da un 75enne, l’ha travolta. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale, dove purtroppo è arrivata senza vita. Intervenuti, per gli accertamenti del caso, i carabinieri.

Asti, scende dall’auto per scattare delle foto e viene investita: morta una donna di 45 anni

Drammatico incidente sulla strada provinciale 457 nel territorio di Calliano, piccolo comune in provincia di Asti, nel pomeriggio di ieri, sabato 19 giugno.

Una donna di 45 anni, di cui non si conosce l’identità è stata travolta da un’auto ed ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, la 45enne, che viaggiava a bordo di un’auto insieme al compagno, sarebbe scesa dal veicolo per scattare alcune foto al panorama. Mentre tornava verso l’auto, sopraggiungeva una Kia Picanto, condotta da un uomo di 75 anni, che l’ha investita.

Leggi anche —> Travolto da un camion durante manifestazione: morto giovane sindacalista

Immediato l’intervento del personale medico del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha caricato la 45enne sull’ambulanza per trasportarla in ospedale. Purtroppo all’arrivo al nosocomio, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta durante il tragitto.

Leggi anche —> Drammatico incidente in moto: uomo perde la vita, ferita una donna

Sopraggiunti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti ed i rilievi del caso per ricostruire con certezza la dinamica del terribile incidente. Il conducente della Kia è stato sottoposto all’alcol test, i cui risultati, scrive Fanpage, hanno dato esito negativo.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione lungo la provinciale 457. Il tratto interessato, per via del sinistro è stato chiuso al traffico, e si sono formate lunghe code di veicoli.