Aurora Ramazzotti ieri ha fatto la sua consueta rubrichetta del fine settimana: tra le tante risposte ironiche, una foto che ha particolarmente divertito tutti

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più amati del mondo dei social. È diventata conosciuta sui social per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: i due si sono conosciuti quando erano molto giovani e si sono innamorati follemente, e dalla loro relazione è nata Aurora che è diventata subito un po’ figlia e sorella di tutti coloro che amavano questa famiglia. A distanza di ventiquattro anni, Aurora è una donna adulta e amatissima sui social per la sua simpatia, il suo carisma e il modo in cui usa il suo seguito che ad oggi conta ben due milioni di followers.

Aurora Ramazzotti e lo scatto ironico sui social: “Quando mi chiedono: cosa fai sabato?”

Aurora ogni settimana sui social fa una “rubrichetta”, dove i suoi followers le chiedono consigli e lei risponde in modo costruttivo e con simpatia. Spesso le chiedono consigli sulle proprie relazioni, consigli sugli amici e sul lavoro, viene trattato davvero ogni tipo di argomento e oramai è diventato l’evento più atteso della settimana sui social. Durante la rubrica ha scattato una foto in cui si finge morta e poi l’ha pubblicata su Instagram, con la didascalia: “Aurora, cosa fai sabato?”.

Aurora nel corso degli anni ha dimostrato di essere davvero piena di talento e che merierebbe di fare televisione a prescindere dal fatto di essere figlia d’arte. Nonostante ciò, a parte una breve esperienza televisiva con sua mamma Michelle, non ha seguito le orme dei suoi genitori e sta studiando all’università per intraprendere una carriera totalmente diversa.