“Beautiful”, anticipazioni puntata 21 giugno: l’umiliazione più grande

Beautiful, anticipazioni 21 giugno: durante la cena di famiglia in onore di Ridge e Brooke, un evento sconvolge l’equilibrio della famiglia.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie e Bill raggiungere casa di Brooke in vista della festa per la rappacificazione tra Brooke e Ridge. Donna, che è conoscenza del bacio tra la sorella maggiore ed il cognato, ha cercato di tenere Katie all’oscuro di tutto, ma la tensione in casa è palpabile. Anche gli altri invitati cominciano a giungere alla festa, ignari di ciò che li attende. Tra loro c’è anche Bridget, figlia primogenita di Brooke ed Eric, di ritorno a Los Angeles per celebrare l’amore tra sua madre e lo stilista. Nel frattempo Brooke si trova a casa Forrester e sta cercando di smascherare Quinn. Dopo averle fatto sapere di aver trovato e cancellato il video sulla cornice digitale, la Logan assicura alla Fuller che racconterà ad Eric il modo meschino in cui l’altra l’ha manipolata.

Beautiful, anticipazioni 21 giugno: il piano di Quinn va a segno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Donna continuerà ad essere molto preoccupata per il video caricato da Quinn sulla cornice digitale. Nonostante lei e Brooke siano riuscite a cancellarlo, l’idea di tenere un segreto così grande la spaventa. Nel frattempo Quinn arriverà alla festa, raggiante come non mai.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge riuscirà a recuperare alcuni file cancellati dalla cornice digitale. Il video comparirà davanti a tutti nel bel mezzo di un brindisi tenuto da Katie in onore di Brooke e Ridge. L’intera famiglia sarà sconvolta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 21 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.