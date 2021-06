“Capolavoro assoluto”, Miriana Trevisan risveglia i bollenti spiriti dei fan, lo SCATTO sensazionale

Miriana Trevisan ha risvegliato i bollenti spiriti dei fan con uno scatto sensazionale: gli elogi alla sua bellezza non si fanno attendere

Miriana Trevisan, ex volto di “Non è la Rai”, ha iniziato a militare nell’ambiente televisivo fin dai primi anni Novanta. Bellissima e con un fisico da far perdere la testa a chiunque, la showgirl è apparsa all’interno di programmi quali “Striscia la Notizia”, nelle vesti di velina mora, “La Corrida” e “La ruota della fortuna”. Con le sue forme esplosive ed il suo sorriso contagioso, la Trevisan ha fatto innamorare il pubblico che la seguiva. Anche su Instagram, l’ex velina è divenuta ormai una vera e propria celebrità. Sotto al suo ultimo post, condiviso appena un’ora fa, sono già arrivati una moltitudine di commenti: Miriana non era mai apparsa così bella.

“Capolavoro assoluto”, Miriana Trevisan risveglia i bollenti spiriti dei fan – FOTO

Miriana Trevisan, che quest’anno raggiungerà il traguardo delle 49 candeline, appare ogni giorno più bella ai suoi fan. Il suo ultimo post, condiviso appena un’ora fa, è già cliccatissimo ed ha raccolto quasi 1000 likes. L’ex volto di “Non è la Rai”, sdraiata comodamente e con gli occhi chiusi, ha offerto il proprio profilo perfetto agli utenti: gli occhi e le ciglia folte sono sapientemente valorizzate dall’eyeliner, mentre le labbra carnose e sensualissime vengono esaltate dalla tinta di colore rosa intenso.

“È nel sogno che respirano le nostre anime. È nel sonno che scivola la grandezza dell’uomo“, ha scritto la Trevisan, citando Katherine Pancol. Nei commenti, i fan non si sono trattenuti e le hanno fatto arrivare i loro complimenti più sinceri. “Capolavoro assoluto di bellezza” – ha esordito qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto – “Un angelo“, “Dormirei con te“. Sul fascino di Miriana, in fin dei conti, non si può non essere d’accordo.

L’ex velina, negli ultimi anni, sta portando avanti la propria passione per la scrittura. Dopo aver debuttato con “Le fiabe colorate di Miriana”, la Trevisan ha pubblicato una serie di altre opere, tra cui il suo primo romanzo “La donna bonsai“, edito nell’aprile del 2019.