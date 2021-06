La cantante, attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana, nonché nota interprete di sigle di cartoni animati posta di nuovo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

La nota presentatrice televisiva diventa ogni giorno più famosa anche sul web: ad oggi sono più di 452.000 i followers che la seguono su Instagram.

Nell’ultimo periodo ha postato diverse foto, ad esempio quella mostrata nell’immagine sopra: lo scatto è stato caricato il 30 maggio ed ha ricevuto circa 10.000 mi piace e 140 commenti scritti dai fan che la seguono sempre con stima e affetto.

Proprio oggi, invece, ne ha pubblicata un’altra, scattata in Liguria ed il web è diventato incontenibile: siete pronti a vedere il post più chiacchierato del momento?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Cristina D’Avena come non l’avete mai vista, prorompente in ogni lato – FOTO

Cristina D’Avena, il prorompente lato A ipnotizza i fan: bella come non l’avete mai vista! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Cristina D’Avena mette in campo l’artiglieria pesante in favore del Ddl Zan – FOTO

Circa due ore fa la splendida cantante, attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice e famosa interprete di sigle di cartoni animati ha dato la buonanotte ai fan con questo post mozzafiato: si tratta di uno scatto in cui la bella Cristina indossa un bikini nero e posa appoggiata ad un masso, con un’espressione allegra e sorridente.

Nonostante il meraviglioso paesaggio dietro di lei, al suo pubblico maschile, ma non solo, cade l’occhio sul davanzale: le sue curve non passano di certo inosservate!

Il post ha fatto il giro del web, ottenendo quasi 50.000 mi piace e più di 1.400 commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Grazie a te siamo diventati tutti un po’ quattrocchi“, “Gli anni non passano per te Cri“, “Un’eterna bambina sempre giovane, solare, bella e naturale“, oppure “Sei più solare di un sole. Sei meravigliosa in questa foto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

La meravigliosa Cristina D’Avena è uno schianto anche nella sua semplicità: l’Italia è pazza di lei!