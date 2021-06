Elisabetta Gregoraci, l’estate comincia anche per lei. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram manda in tilt i suoi numerosi followers

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici più amate del mondo dei social e della televisione. Ha conquistato tutti quando era a malapena una ragazzina che dalla Calabria andò a Roma con la speranza di riuscire a fare successo in tv. Non pensava che il suo sogno si sarebbe avverato e che tutti i suoi sacrifici non sarebbero stati vani: infatti nel giro di qualche anno è diventata la Elisabetta che noi oggi tutti conosciamo, con i suoi pregi e i suoi difetti che non sono così tanti come potrebbe sembrare.

Iniziata l’estate di Elisabetta Gregoraci: la showgirl conquista tutti nel mare splendido di Capri

Elisabetta è stata vittima di pregiudizi per tanto tempo a causa del suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, per tanti fu un matrimonio di convenienza ma la verità è che Elisabetta si era davvero innamorata e tra alti e bassi la loro storia è durata dieci lunghi anni, da cui hanno avuto un figlio che ad oggi amano più di ogni altra cosa e a cui stanno cercando di regalare una famiglia unita nonostante apparentemente non lo sono più. Elisabetta nel 2020 ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip e lì ha avuto modo di spogliarsi di tantissimi pregiudizi che l’hanno inseguita per anni.

Ad oggi si sta godendo l’inizio dell’estate insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, e in questi giorni ha trascorso dei momenti incantevoli nella splendida isola di Capri. L’ultimo scatto pubblicato vicino ai Faraglioni ha tolto semplicemente il fiato.