Fabio Fazio in versione cantante spiazza tutti, il VIDEO è già virale: cosa canta

Sulla pagina Instagram di Fabio Fazio appare un video che sta facendo il giro del web. Quale brano musicale ha coinvolto il conduttore?

Da tanti anni a questa parte presiede gli studi di Rai 3 nel consueto appuntamento della domenica sera, “Che Tempo Che Fa“. Se gli altri contenitori vanno in vacanza, Fabio Fazio non ci pensa neppure, anelito di concludere la stagione con un livello al di sopra degli altri.

D’altronde parliamo di uno dei volti giornalistici più pagati dell’azienda di produzione di riferimento. Il programma in seconda serata regala sempre argomenti speciali, sui quali vale la pena spendere una parola, bazzicando tra politica e attualità.

Di tanto in tanto, in diretta appare la simpaticissima, Luciana Littizzetto che con la sua ironia riempie di ilarità il programma, spezzando spesso una stancante monotonia. A proposito di “Che Tempo Che Fa”, il Dottor Fazio ha di recente ospitato in studio Orietta Berti.

L’ex sanremese ha raccontato di un progetto musicale messo in piedi insieme ad altri due grandi artisti, protagonisti sul palco dell’Ariston, Fedez e Achille Lauro. Il conduttore è sembrato coinvolto emotivamente dall’argomento, tanto da a compiere un gesto che a qualunque ora della giornata le viene naturale

Fabrio Fazio ora lo fa sempre: come è nata l’idea

