Follia amicida, 41enne uccide la moglie e strangola il figlio

Follia omicida per un 41enne messicano. Ha ucciso sua moglie ed ha strangolato il figlio. Paese senza parole.

Un uomo di 41 anni di origine marocchina ha ucciso a Milano sua moglie, connazionale di 48 anni, ed ha tentato di strangolare suo figlio di 18 anni. Il paese è sotto shock per l’accaduto. Il raptus di follia si è consumato in pochi minuti.

L’uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, la coppia ha tre figli, due sono minorenni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Giallo sul lago, un uomo morto e degli abiti da donna: indagano gli inquirenti

Il figlio ha finto di morire, così si è salvato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Mascherina all’aperto, abolizione dell’obbligo in estate? La possibile data

Ha ucciso la moglie e cercato di strangolare il figlio di 18 anni, un 41enne marocchino è stato trasferito al carcere di San Vittore. Da una prima ricostruzione è emerso quanto segue.

Ieri mattina il 18enne stava dormendo sul divano di casa , quando si è svegliato si è trovato il padre di fronte ed ha cercato di parlargli. Tra i due uomini i rapporti non erano perfetti ed infatti il ragazzo ha evitato qualsiasi conversazione con lui. Il padre si è allontanato ed è tornato alla carica con in mano una cintura di nylon, l’uomo ha esordito dicendo: “ho ammazzato tua madre e ora tocca a te”.

Il padre ha cercato di strangolare il figlio che inizialmente ha opposto resistenza, durante la colluttazione ha finto di svenire ed è caduto in terra. Quando ha aperto gli occhi i soccorsi erano già entrati in casa.

A dare l’allarme è stato il fratello 15enne che ha avvisato i vicini di quanto stesse succedendo. L’uomo si è barricato in bagno ed ha tentato di suicidarsi. Non essendo in pericolo di vita è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 10 giorni, dopo essere stato medicato e curato è stato portato in caserma.

Durante l’interrogatorio il 41enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, nelle prossime ore sarà eseguito l’interrogatorio di garanzia e l’autopsia sul corpo della moglie morta. Si cercherà di capire quale sia stata la causa del decesso della donna di 48anni trovata con un taglio nell’arcata sopraccigliare e delle macchie agli occhi, non si esclude il soffocamento.