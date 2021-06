La compagna di Cristiano Ronaldo ha condiviso una foto insieme alla regina dei social in Italia, l’influencer numero 1 al mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Una coppia improbabile, la compagna del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo e l’influencer più famosa di sempre Chiara Ferragni. Le due hanno scattato un paio di foto insieme nell’hotel a Madrid di Cristiano Ronaldo. Georgina ha scritto nella didascalia:”Fare colazione con la regina italiana”. L’occasione che le ha volute insieme è stata l’apertura del bar Nespresso della Ferragni. A quanto pare il progetto della Ferragni non si limita al temporary store a Milano, ma va ben oltre.

Georgina Rodriguez e Chiara Ferragni affari in comune?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Appare a tutti gli effetti che l’incontro tra la Rodriguez e la Ferragni non sia affatto casuale. Sembrerebbe che le due siano in società insieme per aprire il bar Nespresso dell’influencer a Madrid e forse proprio all’interno dell’hotel di CR7? Insomma la Ferragni non si ferma mai. Dopo la nascita della seconda figlia Vittoria, si è rimessa subito al lavoro con il primo viaggio lavorativo all’estero dopo il lockdown. L’influencer durante tutta la pandemia non ha mai smesso di collezionare successi. Con quotazioni in borsa di nuovi marchi con cui collabora e la recente collaborazione con la nespresso. Anche il marito Fedez non scherza, tra la partecipazione a Sanremo e il nuovo singolo appena uscito con Orietta Berti e Achille Lauro che sta riscuotendo grande successo.

Inoltre in quest’ultimo periodo è stato al centro di discussioni politiche contro la Lega e alcune frasi gravi pronunciate da alcuni esponenti del partito. Tutto questo è stato affrontato durante il concerto del primo maggio che ha aperto lui. I due sono la coppia più famosa e seguita d’Italia, insomma l’equivalente alla Royal Family inglese. D’altra parte abbiamo l’attaccante portoghese da 31 milioni l’anno, di guadagno con la nota squadra torinese la Juventus, e la sua bella moglie Georgina che nella vita fa la madre, l’influencer e anche la donna d’affari adesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Insomma Lady Ronaldo s’impegna parecchio e con la Ferragni fanno a gara a colpi di borse d’Hermès da 11.000 a 23.000 euro. E bracciali di Cartier da 5.000 a 20.000 euro. Indubbiamente sono due regine della moda e fanno sognare i fan insieme.