Gerry Scotti. Il suo programma “The Winner is” deve fronteggiare un avversario imponente in termini di ascolti: i campionati europei di calcio. Il pubblico lo avrà premiato?

Complice il sabato sera che anticipa il dì di festa, il tepore estivo che invita a star fuori casa e l’abolimento del coprifuoco in buona parte delle regioni italiane, è difficile prevedere quali programmi televisivi abbiano subito un’impennata di ascolti nella serata del 19 Giugno 2021.

Come sempre, le maggiori reti nazionali hanno proposto una varietà di spettacoli in modo di andare incontro ai gusti più variegati. Scopriamoli insieme.

Su Rai Uno è stata trasmessa la partita del campionato europeo di calcio “Spagna Vs Polonia”, finita in pareggio per 1 a 1. Rai 2 ha presentato il film thriller del 2019 dal titolo “Il dolce suono del tradimento”. Su Rai Tre torna il grande cinema italiano con “Ricordati di me”, lungometraggio del 2002 di Gabriele Muccino con Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino e Nicoletta Romanoff.

Canale 5 ha proposto il talent show musicale condotto dal simpaticissimo Gerry Scotti dal titolo “The winner is”. Su Italia 1 è andato in onda il film d’animazione del 2004 con l’orco più famoso del cinema “Shrek 2”. Su Rete 4 abbiamo visto l’episodio 16° della diciannovesima stagione della soap opera “Una vita”.

Gerry Scotti: come sono andati gli ascolti tv del 19 Giugno 2021?

I campionati di calcio Euro 2020 stanno decisamente monopolizzando gli ascolti delle ultime settimane. Il grande match tra le nazionali di Spagna e Polonia è stato deguito da 4.974.000 spettatori pari al 27.3% di share.

Gerry Scotti non ha potuto competere con un appuntamento sportivo di tale portata, tuttavia il suo “The winner is” ha totalizzato 1.881.000 spettatori pari al 13.3% di share.

A sorpresa, al terzo posto troviamo il film su Rai Due, “Il Dolce Suono del Tradimento” che ha interessato 1.170.000 spettatori (pari al 6.4% di share). Il pubblico dei più piccoli è stato intrattenuto da “Sherk 2” su Italia 1. L’opera d’animazione è stata vista da 819.000 spettatori (4,5% di share).

Segue con poco distacco Rete4 e la soap “Una Vita” che totalizza un ammontare di 814.000 spettatori con il 4.7% di share.

Chiude la classifica Rai3 con il film di Gabriele Muccino “Ricordati di Me” che subisce sicuramente il fatto di essere un prodotto datato e, probabilmente, già visto da molti: 697.000 spettatori pari ad uno share del 4%.