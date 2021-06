Bomba Mediaset, Berlusconi perde colpi, Giorgia Rossi va a DAZN: cosa sta succedendo

La giornalista sportiva, Giorgia Rossi è ufficiosamente un nuovo acquisto di DAZN. La Mediaset sul viale del tramonto?

Meglio conosciuta come la regina delle giornaliste sportive, Giorgia Rossi sarebbe in dirittura d’arrivo per sbarcare ufficialmente sulla piattafomra streaming di DAZN.

L’indiscrezione che circola tra i corridoi delle aziende televisive sta facendo il giro del web e mette mamma “Mediaset” in una situazione di imbarazzo. Gli appassionati si chiedono in queste ore quale sarà l’epilogo di questa triste vicenda che vede retrocedere le ambizioni del patron del “Biscione”, Silvio Berlusconi.

La prima avvisaglia si verificò lo scorso anno, quando un gruppo di giornalisti, fedeli all’azienda madre vide firmare contratti altrove. Pierluigi Pardo, ad esempio è soltanto uno dei tanti che la Mediaset ha visto salutare senza preavviso.

Oggi sarebbe il turno della bellissima Giorgia, che andrebbe a rinforzare la rosa dei campioni sportivi ai microfoni di DAZN, anche in vista della raccolta pubblicitaria per la prossima stagione della Serie A Tim

Mediaset, addio a Giorgia Rossi: cosa farà Berlusconi?

Molti addetti ai lavori tra i gironalisti telelvisivi del dietro le quinte vedono la Mediaset imboccare un tunnel di guai senza fine!

Dopo aver rescisso il contratto a giornalisti del calibro di Pierluigi Pardo, il patron, Silvio Berlusconi aveva puntato tutto sulla nuova voce sportiva. Si tratta di Giorgia Rossi, sempre in prima linea tra serate ed eventi imperdibili da un punto di vista calcistico, come Pressing Serie A e Champions League, giusto per citarne alcuni.

Il mondo di DAZN sembra aver imboccato livelli di grande espansione mediatica, ai danni di “colossi” come Sky e la stessa Mediaset, alla quale, stavolta, pare non voglia lasciare neanche le “briciole”.

Con Giorgia Rossi fuori dal contesto, l’azienda madre del “Biscione” non sa che “pesci prendere”. Diletta Leotta sbarcherà molto probabilmente altrove nel mondo dello spettacolo. Magari avrebbe potuto continuare il lavoro interrotto dalla Rossi: gli appassionati di sport sono davvero preoccupati.