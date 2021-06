Giulia De Lellis sta continuando la sua esperienza a Love Island. A poco dalla fine è arrivato a farle una sorpresa il suo compagno Carlo Beretta

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social e da un po’ di settimane a questa parte, non solo questo. Infatti la De Lellis sta conducendo il programma Love Island Italia che va in onda su Discovery Plus. Diversi ragazzi sono stati riuniti in una villa e chi alla fine riuscirà a trovare l’amore, vincerà un montepremi in gettoni d’oro. Se cinque anni fa era lei che andò in televisione per innamorarsi, adesso è il turno di ragazzi più piccoli che hanno deciso di partecipare a questa esperienza che vede al timone proprio Giulia.

Giulia De Lellis, la sorpresa inaspettata dal suo fidanzato Carlo Beretta volato fino da lei solo per vederla

Giulia si sta impegnando tantissimo e sono settimane che è in Spagna, lontana dalla sua famiglia, dai suoi effetti e dal suo fidanzato con cui convive da un po’ di mesi. Nonostante la distanza, la loro relazione non sembra perdere colpi, anzi. A nove mesi da quando hanno cominciato la loro relazione, sono più uniti, complici, affiatati e innamorati che mai. Lui ha deciso di farle una sorpresa e di volare in Spagna per poter passare qualche giorno con lei, e tra una ripresa e l’altra del programma, la nostra Giulia si sta godendo la compagnia del suo fidanzato.

Giulia sta trascorrendo gli ultimi giorni lì prima di ritornare in Italia per ricongiungersi con la sua famiglia, intanto oggi ha passato una bellissima domenica in barca con il suo Carlo. Assente dai social tutto il giorno, ha pubblicato qualche foto di loro due insieme che riassumono perfettamente le bellissime ore trascorse insieme.