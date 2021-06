Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia Salemi è sempre più seguita sui social. La sua carriera è cominciata quando ha partecipato alla quarta edizione di Veline, dove ha avuto modo di conquistare il pubblico appassionato del programma. Nona avrebbe mai potuto pensare che nel giro di pochi anni la sua carriera avrebbe preso il volo, ma lavoro dopo lavoro è diventata sempre più conosciuto agli occhi dei telespettatori. Il trampolino di lancio è stata sicuramente la terza edizione del Grande Fratello Vip, di cui è stata in assoluto la protagonista.

Giulia Salemi sempre più bella conquista i followers: l’ultimo video ha fatto impazzire tutti

Giulia nella casa più spiata d’Italia si innamorò follemente di Francesco Monte, con cui cominciò una tormentata relazione. I due continuarono a frequentarsi anche fuori dal reality ma evidentemente non erano fatti l’uno per l’altro, e dopo qualche mese lei annunciò la rottura. Ci sono stati tantissimi eventi da allora ma di una cosa Giulia era certa: voleva rimediare a quel periodo che non è stato bellissimo per lei e per questo motivo ha accettato la proposta di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è qui che tutto è ricominciato daccapo ma cento volte più bello, soprattutto perché al suo fianco ha un uomo che stavolta la ama davvero e che ha conosciuto proprio durante questa lunga esperienza: Pierpaolo Pretelli.

Intanto sui social è sempre più seguita e l’ultimo video, dove sponsorizza un prodotto per capelli, ha fatto impazzire i suoi numerosi followers che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto.