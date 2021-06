La magnifica Jennifer Lopez ha condiviso una serie di foto su instagram dove appare davvero meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez ha condiviso su instagram tre scatti da vera diva che lasciano a bocca aperta. Lei si che sa come colpire l’obbiettivo. Stivali d’oro alti fino a sopra il ginocchio con un tacco e plateau di almeno 12 centimetri, gonna arancione con spacco profondo e camicetta bianca. Tralasciamo poi i numerosi gioielli tra anelli e bracciali d’oro e diamanti. Sono queste le celebrità che fanno sognare, direttamente da Bel Air.

Jennifer Lopez tra ritorni di fiamma e look da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez riesce sempre a sorprendere, quando si abbassa un attimo la guardia pensando che la sua vita stia diventano monotona ecco che ribalta tutto con uno scandalo. L’ultimo riguarda la sua vita privata. Ad un passo dalle nozze con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez i due si lasciano. Dopo un breve tira e molla hanno comunicato ufficialmente di essersi resi conto di essere meglio come amici. Un risvolto notevole. Ma a sorprendere ancora di più è stato il ritorno di fiamma di JLo con niente meno che l’ex compagno storico Ben Affleck. I fan sono andati in visibilio per questa notizia ma non ci sono previsione durature sul loro conto.

Intanto Rodriguez pare che abbia un flirt in corso con la bella e giovane attrice ed ex moglie di Tom Cruise, Katie Holmes. Insomma entrambi hanno preso strade diverse. La Lopez ha confessato che tra loro la scintilla non era più quella dell’inizio. Il motivo sarebbe stato il troppo tempo passato insieme anche con la famiglia di entrambi. Il lockdown è stato complice di questa routine e alla fine hanno preferito separarsi. A prendere la decisione pare sia stata lei perché non si fidava più del compagno proprio a causa della scintilla che si era affievolita durante il lockdown. Erano stati infatti ipotizzati dei tradimenti da parte di lui. Lei era infelice nell’ultimo periodo e tra loro c’erano molti problemi irrisolti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

L’attrice ormai è abituata a queste situazioni e come sempre cammina a testa alta e cambia un’altra pagina della sua vita. Intanto pensa a crescere i suoi figli e lavorare come attrice e cantante. In arrivo su Netflix un nuovo film con lei protagonista che si chiama Atlas. Per quanto riguarda Ben Affleck, se sono rose fioriranno, di nuovo possiamo dire, altrimenti andranno entrambi per la loro strada.