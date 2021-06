“Un’opera d’arte”. Justine Mattera esagera: uno spettacolo senza veli sul web – FOTO

Justine Mattera. La sosia di Marilyn Monroe è strepitosa sui social network. Il corpo scolpito è immortalato da foto che fanno scatenare i fan: spettacolo per gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera non dà pace ai cuori in fibrillazione dei suoi fan. Le foto hot che propone sui canali social la ritraggono sempre al massimo del suo splendore.

La showgirl americana è diventata nota nel nostro paese per la sua incredibile somiglianza con l’icona hollywoodiana di Marilyn Monroe. Il suo forte accento straniero (che non ha mai perso), la vocina delicata e sensuale, l’hanno resa nel corso del tempo estremamente riconoscibile. I primi passi televisivi li ha mossi grazie al suo legame lavorativo (e successivamente sentimentale) con il celebre autore e presentatore Paolo Limiti.

In duo apparivano affiatati tra la fine deli anni ’90 e gli inizi dei Duemila nel programma “Ci vediamo in tv”, rievocativo del glorioso passato dello spettacolo nostrano e non solo.

Molto attiva come attrice, si annoverano poche presenze della Mattera nel panorama cinematografico italiano preferendo, invece, la sua presenza costante a teatro, diretta da registi di prestigio come Claudio Insegno, Pier Francesco Pingitore, Riccardo Giudici e Federico Bellone.

Justine Mattera in bianco e nero. Su Instagram è un incanto

