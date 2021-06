Laura Cremaschi, il costume è un qualcosa di illegale: tutto in mostra – FOTO

Laura Cremaschi sa sempre come mandare in subbuglio il web: la showgirl ha appena postato una foto in cui è in barca con un costume strepitoso.

Laura Cremaschi sta facendo faville sui social network: la sexy influencer e modella sta postando scatti stupefacenti in cui piazza le sue curve esagerate in primissimo piano. La ‘Regina del Web’ di ‘Avanti un altro’ utilizza i social per mostrare la sua bellezza e il suo fisico prorompente e per avere una sorta di interazione con i suoi ammiratori.

Proprio qualche giorno fa la showgirl ha fatto un annuncio incredibile su Instagram: finalmente anche la Cremaschi ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. La campagna di vaccinazione di massa continua spedita e già il 50% della popolazione italiana ha ricevuto almeno la prima dose. Laura, in ogni modo, è tornata ad incantare quest’oggi, piazzando sul web una foto in cui indossa un costume ad un pezzo strepitoso.

Laura Cremaschi, fisico mostruoso in vista: che costume

Laura Cremaschi stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta: la showgirl ha postato uno scatto in cui indossa un costume ad un pezzo da capogiro. L’apertura mostruosa e la scollatura profonda scoprono totalmente il suo décolleté da paura.