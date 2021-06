“Che fisico” Laura D’Amore, gli scatti in vacanza sorprendono i fan – FOTO

Laura D’Amore, gli scatti della sua visita a Malta mandano il web in tilt. La sensuale hostess in bikini strega i fan: tutti pazzi per lei

Ennesimi scatti sorprendenti su Instagram per Laura D’Amore, che fa sognare i fan condividendo momenti della sua visita a Malta. La hostess più sexy d’Italia, amante dei viaggi tanto da trasformare la sua passione in lavoro, si rifugia in un Hotel a 5 stelle dell’arcipelago nel cuore del Mar Mediterraneo.

Alla vigilia del primo giorno d’estate, l’assistente di volo si fa trovare prontissima nell’accogliere la stagione più calda dell’anno, offrendo un assaggio della sua vacanza. Un regalo per i numerosi fan, che ancora una volta possono ammirare la sua straordinaria bellezza, esibita in un bikini che evidenzia il suo fisico mozzafiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Uomini e Donne”, problemi per l’amata coppia: le ultime dichiarazioni spiazzano

Laura D’Amore, incantevole in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

NON PERDERTI ANCHE —> “Che meraviglia”. Elisabetta Gregoraci tra i Faraglioni è un capolavoro FOTO

Influencer da 792 mila followers su Instagram, Laura D’Amore vede crescere la sua notorietà ad ogni post. Gli ultimi condivisi sul social, che hanno totalizzato migliaia di like e centinaia di commenti, sono immagini della sua fuga dalla routine, per la quale ha scelto Malta, e un soggiorno in uno splendido Hotel a 5 stelle con tanto di piscina.

In un bikini bianco che spicca sulla carnagione colorata dal sole, in contrasto con gli occhi azzurri e i capelli biondi, sfoggia la sua perfetta e curvilinea silhouette, ai limiti dell’arte. Curve da capogiro catturano l’attenzione dei numerosi fan, per i quali rappresenta il sogno proibito al quale è impossibile rinunciare.

Segue un outfit perfetto per le vacanze, immersa nella sofisticata location dell’albergo di lusso, dove esibisce un top chiaro e gli shorts a palloncino modello vita alta, sui quali la borsa in cuoio rappresenta l’accessorio perfetto. Non possono mancare gli occhiali da sole al mood della turista, indossati anche per l’ultima immagine postata.

In un look dalla scollatura profondissima che mette in risalto il lato A mozzafiato della seducente hostess, in quella che sembra proprio una pausa dal sole, quando non può mancare un’ideale ice coffe per un pieno ristoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La voglia di vacanze travolge gli utenti, ma soprattutto la totale ammirazione per la bellezza dell’influencer, che incanta inesorabilmente il web: “Meraviglia“, “Bellissima“, “Che fisico“.