“Love is in the Air” anticipazioni 21 giugno: Serkan porta via Eda

Comincia una nuova settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Eda e Serkan hanno trascorso la notte insieme

Love is in the Air è la serie turca che sta facendo impazzire tutti quest’anno. Eda e Serkan sono già entrati nei cuori di tutti i telespettatori che non vedono l’ora di vederli diventare una coppia vera, perché è evidente che si stanno innamorando e che nessuno dei due sia ancora pronto ad ammetterlo. I due sono partiti insieme per una cosa di lavoro ed Eda non pensava che Selin, l’ex fidanzata di Serkan, avesse intenzione di metterla in ridicolo così come farà nella puntata che andrà in onda domani.

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Infatti, nella puntata di domani vedremo Selin provare a mettere in imbarazzo Eda davanti alla stampa, ma a remarle contro sarà proprio il suo ex fidanzato che prenderà Eda e la porterà via da lì. Arrivati a casa, Eda vuole prepararsi per andare a lavoro ma presto scoprirà che Serkan Bolat, così fissato con il lavoro come lo è sempre, si assenta dall’ufficio ogni anno il 19 agosto. Cos’è accaduto in questa data? Perché Serkan non può lavorare? Questo potrebbe farle capire qualcosa in più sull’uomo con cui sta uscendo oramai da diverse settimane. Che segreto nasconde?

Intanto Selin è sempre più furiosa a causa di Eda e Serkan che sono sempre più uniti e vicini. Ogni volta che le sembra di riavvicinarsi al suo ex fidanzato, succede qualcosa che le impedisce di ritrovare con lui la complicità di una volta.