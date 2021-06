Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: per loro arriva il momento più importante

La coppia composta da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri trascorrono un momento di gioia insieme ad altri membri della famiglia.

Oggi è meglio conosciuta come una delle coppie più affiatate del panorama della tv e dello spettacolo. E’ innegabile che Luca Zingaretti e Luisa Ranieri abbiano il cuore che batta reciprocamente e allo stesso tempo, nel profondo rispetto dei propri ruoli.

La coppia si è unita in matrimonio nel lontano 2005, durante le riprese cinematografiche della miniserie televisivia “Cefalonia“. Alla cerimonia in quel di Ragusa, i due attori hanno accolto ben 120 invitati, tra personaggi vip e rispettive famiglie.

Dal giorno del fatidico “Sì” tra Luca e Luisa non si è verificato alcuno screzio o parola fuori posto che abbia messo in discussione il matrimonio. Oggi, la coppia più apprezzata della televisione festeggia un evento molto importante, che non riguarda loro in prima persona: scopriamo di chi e cosa si tratta

Ancora momenti indimenticabili per i due attori

Tra gli attori più amati del piccolo schermo e della rete ammiraglia della Rai, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno deciso di imbandire la tavola a festa e rendere omaggio ad una persona speciale in famiglia.

Sarà una domenica di fine primavera, tutta da gustare per Lolita e Salvo Montalbano, i personaggi delle rispettive serie tv, che hanno attirato l’interesse di milioni di telespettatori.

Sposati dal lontano 2005, Luisa e Luca condividono un lussuoso appartamento di Ragusa in compagnia di due bellissime figlie. Bianca di anni sei (2015) è la secondogenita della coppia siciliana, mentre il 9 Luglio del 2011 è nata Emma, che tra qualche settimana compirà dieci anni.

La primogenita della coppia è arrivata ad un primo importante passo della sua vita: il sacramento della comunione.

Ecco perchè oggi tutta la famiglia Zingaretti sorride ad un destino mieloso, che finora non ha conosciuto battute d’arresto e mai nessuno dei loro fan glielo augurerebbe di certo.