La madrina di Rai Uno annuncia il suo ritorno dopo mille disavventure e poche certezze. Dove e quando la vedremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Finalmente Zia Mara! Con questa notizia si apre la prima pagina di spettacolo, relativa a Mara Venier, la conduttrice veneta, reduce da uno sfortunato incidente che le ha impedito un finale di stagione da urlo.

Come lei, poche persone hanno saputo attirare numerose attenzioni, trovandosi a che fare con una vera e propria mamma, sempre presente tra i suoi figliocci. L’ex attrice di pellicole romantiche, dopo anni e anni d’esperienza si immedesima bene nei ruoli di zia, nonna e mamma.

Molti vip dello spettacolo dovrebbero prendere spunto dal suo modo di fare, propositivo di vedere la vita. Purtroppo, le circostanze hanno voluto che Mara venisse coinvolta nel “calderone” dei mali, dal quale non ne riusciva più ad uscire.

Il malore ai denti, con il passare dei giorni si è accentuato ancor più, allungando i tempi di recupero e impedendole di terminare una stagione televisiva, iniziata alla grande

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Antonella Clerici parla della figlia Maelle: “E’ un percorso importante, sono felice”. Di cosa si tratta?

Mara Venier si riprende lo scettro di “madrina della Rai”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Team Soler (@team.soler)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Uomini e Donne, corteggiatrice confessa:Dovevo fare come mi dicevano

I genitori di Zia Mara le hanno insegnato che nella vita bisogna sempre osare e mai abbandonare la “barca” al primo ostacolo.

Non a caso la conduttrice più veterana e nobile della Rai viene spesso annoverata dagli addetti nella lista degli stacanovisti di turno, per la capacità di non mollare nonostante l’età e non solo.

L’ultimo mese è stato inevitabilmente uno dei più turbolenti per Mara Venier, che mai si sarebbe aspettata di contrarre un infortunio ai denti. Incidente che l’ha costretta a restare ai box, più tempo del previsto.

Gli impegni della nazionale italiana agli Europei di calcio, poi hanno insabbiato il finale da urlo di Domenica In, la sua inseparabile creatura, da tantissimi anni a questa parte.

Nonostante il terzo impegno del girone della Nazionale, che chiuderà la prima fase degli Europei, in programma per le ore 18:00, il direttore della Rai ha deciso di dare ad una Mara Venier, finalmente sulla via definitiva del recupero, una nuova opportunità.

Domenica, dunque, Zia Mara tornerà ufficialmente tra noi con il contenitore più amato dai telespettatori del weekend di Rai 1.

In occasione della completa guarigione, la presentatrice veneta accoglierà ospiti speciali, tra i quali figurano Pierpaolo Sileri e Matteo Bassetti per il consueto aggiornamento sulla situazione vaccini e coronavirus.

Poi spazio al giornalista dello show serale di Canale 5, Maurizio Costanzo, passando per Orietta Berti e Nino Frassica. Interessante per gli appassionati di “Amici” di Maria De Filippi sarà la lunga intervista concessa alla vincitrice del talent appena concluso, Giulia Stabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reign Of The Series (@reign_of_the_series)

Insomma sarà un pomeriggio tutto da vivere per un programma che andrà in onda in via del tutto eccezionale, a partire dalle 14:00 fino alle 17:00. Orario in cui Zia Mara passerà la “mano” ai colleghi della Rai Sportiva, per commentare l’ultimo impegno degli Azzurri, prima degli Ottavi di Finale.