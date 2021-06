Michele Merlo, Maria De Filippi e la reazione sconvolgente al suo funerale

Maria De Filippi non era presente al funerale di Michele Merlo, il cantante ex Amici morto a soli 28 anni: il motivo.

La morte di Michele Merlo ha scosso veramente tutti: il giovane ragazzo è scomparso a causa di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Il cantante, tre giorni prima della morte, andò in ospedale per alcuni mal di testa. Nessuno riuscì a capire subito la gravità della situazione e il 28enne tornò a casa. Pochi giorni dopo e accadde l’impensabile.

I funerali del ragazzo sono stati estremamente toccanti: in 500 allo stadio Toni Zen di Rosà (Vicenza) hanno intonato le sue canzoni. Michele è diventato famoso per aver partecipato ad ‘Amici di Maria De Filippi’: la conduttrice, tuttavia, non è andata ai funerali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michele Merlo, la fidanzata si sfoga tra le lacrime: “Mi hai dato l’infinito”

Maria De Filippi assente ai funerali: il motivo

LEGGI ANCHE –> Michele Merl, un’altra brutta notizia dopo la tragedia

Il funerale di Michele Merlo è stato molto toccante: la Questura ha deciso di autorizzare 500 persone per dare addio al cantante. Tra le tante persone presenti, è spiccata un’assenza: Maria De Filippi per motivi personali ha scelto di non andarci.

Maria De Filippi ha avuto una reazione incredibile alla morte del suo ex concorrente. La conduttrice ha deciso di non partecipare ai funerali per evitare passerelle pubbliche e per non oscurare mediaticamente un momento così toccante.

Tante personeh anno voluto salutare per l’ultima volta il grande Mike Bird. Anche Emma Marrone, sua coach ad ‘Amici’, è andata alla camera ardente insieme al suo manager Francesca Savini. La talentuosa cantante ha optato per il silenzio e non si è fermata a parlare con i cronisti. L’abbraccio tra il padre del 28enne prematuramente scomparso e la 37enne è stato estremamente emozionante.