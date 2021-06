“Mr Wrong” anticipazioni 21 giugno: Serdar ha sospetti su Ezgi ed Ozgur

Comincia la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Mr Wrong si prepara all’inizio di una nuova settimana che porterà tantissimi colpi di scena. Continua la finta storia tra Ezgi ed Ozgur, ma per quanto ancora potrà andare avanti? Yesim ha trascorso la serata al locale di Ozgur dopo aver saputo dal fratello che l’uomo è innamorato di lei, per questo motivo dopo cena è andata a casa con lei e ha provato a sedurlo sul terrazzo. Proprio in quel momento, però, è arrivata Ezgi che li ha sorpresi insieme e questo l’ha fatta davvero molto innervosire.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Ezgi, infatti, stava cominciando ad illudersi che il suo vicino di casa potesse aver cominciato a provare qualcosa per lui. A metterle questa idea in testa sono stati i suoi genitori che a cena le hanno fatto notare i vari comportamenti di Ozgur. Ezgi cominciava a crederci davvero, di certo non si aspettava invece di ritrovarselo in compagnia della bella giornalista. Questo l’ha fatta alterare e la sua gelosia ha destato sospetti in Yesim, che si è precipitata da suo fratello Serdar per chiedergli spiegazioni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Serdar ancora ha una volta ha ribadito che non può esserci nulla tra Ezgi ed Ozgur, ma l’insistenza di sua sorella comincia ad insospettirlo. D’altronde non può sapere se Ezgi lo ha preso in giro e sta cercando di mentirgli: e se fosse davvero così? Cosa c’è tra i due vicini di casa?