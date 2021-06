Melissa Satta delizia il suo pubblico con una bellissima fotografia: l’outfit particolare mette in mostra il suo incredibile fisico.

La bellezza di Melissa Satta non la si scopre di certo oggi: la nativa di Boston, fin dai suoi esordi in televisione, ha conquistato il pubblico da casa con un fisico devastante e un fascino irresistibile. Dopo l’esordio nel 2005 a ‘Mio Fratello è Pakistano’ come valletta, la popolarità giunse qualche mese dopo: la Satta divenne infatti ‘Velina’ in coppia con Thais Souza Wiggers del programma satirico ‘Striscia la Notizia’.

Melissa è diventata con gli anni una testimonial di calibro e spesso effettua le sponsorizzazioni tramite i social network. Su Instagram, in particolare, la 35enne pubblica fotografie spettacolari in cui sfodera outfit incredibili e mostra con disinvoltura il suo corpo da brividi. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo ha subito conquistato un boom di likes senza precedenti.

Melissa Satta, outfit particolare: che fisico

Melissa ha sorpreso tutti i suoi followers condividendo una fotografia in cui sfodera un outfit incantevole. Il top è cortissimo e scopre totalmente il suo ventre: l’addome della showgirl è super allenato e merita solo applausi. La nativa di Boston ha semplicemente un fisico da 10 e lode.

La showgirl abbassa con dolcezza le sue palpebre e ha sulla sua testa un cappellino molto particolare. Il post, in poco tempo, ha già inanellato 9mila likes e numerosi commenti. I complimenti, per lei, ormai si sprecano e ogni singola parola è superflua davanti a tanta bellezza.

Melissa si allena sempre con costanza e rigore: tra corse, tennis e palestra, non rinuncia mai a sedute di training. Qualche volta l’ex velina tende ad esagerare e posta video in cui mostra alcuni esercizi, indossando tutine troppo strette o pantaloncini cortissimi che mettono in evidenza i suoi glutei e le sue gambe.