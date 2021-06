Quanto guadagna Maria De Filippi? I numeri da capogiro della regina di Mediaset

Quanto guadagna Maria De Filippi? Scopriamo i numeri da capogiro della regina di Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

Maria De Filippi è proprietaria al 50% della Fascino PGT, la società di produzione televisiva che ha in mano tutti i programmi della celebre conduttrice. La moglie di Costanzo, che ne condivide le quote con Mediaset, si è sempre dimostrata un’imprenditrice abile e lungimirante: la sua capacità di carpire le tendenze del pubblico le ha permesso, di volta in volta, di proporre trasmissioni che hanno registrato un successo clamoroso.

Nel 2020, come era naturale che fosse, anche la Fascino PGT ha conosciuto delle difficoltà economiche, causate dalla pandemia. Ciò nonostante, Maria De Filippi e i suoi collaboratori sono riusciti a portare a casa degli incassi stratosferici. Siete curiosi di scoprire quanto ha guadagnato la società della conduttrice?

Quanto guadagna Maria De Filippi? I numeri da capogiro della Fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Nonostante le difficoltà che il 2020 ha inevitabilmente portato con sé, Maria De Filippi è riuscita a chiudere l’anno registrando degli incassi davvero strepitosi. La sua Fascino, società di cui possiede il 50% delle quote – l’altra metà appartiene a Mediaset -, continua a produrre moltissime trasmissioni di successo: “Amici”, “Tu Si Que Vales”, “C’è posta per te” e “Uomini e Donne” sono solo alcune di queste. I guadagni della conduttrice e del suo staff sono stati stimati dal quotidiano Italia Oggi, ed hanno inevitabilmente impressionato gli utenti.

Secondo le stime della testata, nel 2020, la Fascino PGT ha totalizzato un utile pari a circa 60 milioni di euro. Se infatti, rispetto all’anno precedente, la cifra è scesa di ben 10 milioni di euro, è anche vero che le spese della società sono calate drasticamente di oltre 12 milioni di euro, in seguito alla pandemia. Dei ricavi, quasi 3 milioni di euro provengono dagli sponsor, ed 1 milione e mezzo dalla piattaforma Witty.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Maria De Filippi si è confermata la regina assoluta di Mediaset. Anche nei mesi in cui la pandemia raggiungeva il suo picco, le trasmissioni della conduttrice non smettevano di appassionare il pubblico di Canale Cinque.