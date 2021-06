“Reazione a catena”: Marco Liorni basito, succede l’impensabile

Il conduttore televisivo Marco Liorni è rimasto senza parole. Il suo programma “Reazione a Catena” ha raggiunto risultati inaspettati.

Ascolti da record, parole entusiaste dal pubblico, successo inaspettato. Marco Liorni, alla conduzione di “Reazione a catena”, non si aspettava un simile risultato. Il game quiz Rai, nato nel 2007, è ritornato sugli schermi diventando protagonista della fascia precedente al tg serale in sostituzione del format di Flavio Insinna “L’Eredità”, in pausa per l’estate.

Quest’ultimo è stato in assoluto il programma più seguito battendo i concorrenti sulle altre emittenti, quali Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Un risultato che ha assicurato per tutta la stagione il predominio Rai nella fascia del tardo pomeriggio. Con il cambio estivo del palinsesto e l’arrivo del format “Reazione a catena” non vi era certezza in merito al mantenimento di questi incredibili risultati.

Ma fin dalla prima puntata la trasmissioni di Liorni è stata seguitissima tanto da portare avanti il record di ascolti Rai.

Marco Liorni: risultati da record

In onda dallo scorso 7 giugno, “Reazione a Catena” ha subito raccolto molti consensi. La trasmissione estiva ha raggiunto ascolti stellari consacrando il suo successo. Per Marco Liorni, che ha appena terminato la conduzione di “Italia Sì”, è il terzo anno in questa trasmissione. Romano, classe 1965, il conduttore ha alle spalle esperienze nel mondo televisivo principalmente in programmi di attualità. Pertanto il quiz show è stato per lui una nuova avventura ma che fin dalla prima edizione ha saputo affrontare brillantemente.

In questo terzo anno ritorna al timone del format ancora più ottimista ed entusiasta e i risultati ne sono la conferma. Seguitissima la trasmissione è molto apprezzata anche sui social appassionando tutto il pubblico,

Tra i complimenti spiccano le parole di Maurizio Costanzo che ha sottolineato come Liorni, anni fa anche inviato al Grande Fratello, sia nato per la televisione.

In quest’estate 2021, il conduttore ha conseguito in assoluto il record di ascolti a “Reazione a catena” raggiungendo nella prima puntata uno share del 24,54% e una meda di ascolti di 4milioni e 78mila spettatori.