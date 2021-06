La bella Cannavò ha condiviso uno scatto dolcissimo insieme al compagno, sono bellissimi abbracciati in acqua

Rosaria Cannavò ha condiviso uno scatto meraviglioso insieme al suo compagno. Sono abbracciati e felici in piscina. Lei scrive nella didascalia:“Noi”. Il suo compagno è un fisioterapista e si chiama Francesco Grande. I due sono bellissimi insieme. Lui le dedica frasi romantiche su instagram:“Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme. Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza. L’amore consiste nell’essere cretini insieme”.

Rosaria Cannavò la vita dopo l’isola con il suo Francesco

La Cannavò è tornata in Italia dopo l’Isola dei famosi e ha riabbracciato il suo grande amore Francesco. I due stanno insieme da più di un anno e sono molto felici. L’influencer e showgirl si è fatta conoscere sull’Isola un pò meglio. Fino ad ora infatti di lei si sapeva poco. Solo che è un’influencer seguita e apprezzata da molte persone, ha infatti 213 mila followers. La donna ha tenuta nascosta la sua relazione fino ad ora per preservarla dai paparazzi. Questo perché in passato ha avuto diversi fidanzati calciatori, tra cui Cassano e Panucci, ma poi non è mai durata.

La Cannavò è stata anche sposata con un imprenditore ligure Andrea Berti ma nel 2018 hanno divorziato. La sua vita sentimentale è sicuramente movimentata. Prima di approdare all’Isola dei famosi la modella siciliana ha fatto qualche apparizione in televisione. Ha lavorato per Sarabanda, I raccomandati, I Migliori anni, Paperissima e anche Un, Due, Tre..Stalla”. Inoltre ha recitato nel film La suite. In futuro sicuramente vuole lavorare ancora in televisione e staremo a vedere se ci sarà uno spazio per lei nella prossima stagione. All’Isola ha saputo conquistare il pubblico con il suo carattere forte ma sempre a modo. Mai volgare o esagerata. E poi la sua bellezza ha catturato non pochi.

I suoi progetti futuri oltre quelli lavorativi in televisione, ha rivelato di desiderare un figlio con il suo compagno. D’altronde ha 37 anni quindi è più che comprensibile il suo desiderio di diventare mamma. E ora che ha trovato un uomo giusto e perfetto per lei è la sua occasione.