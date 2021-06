Ammalia e seduce con un fascino che poche colleghe dello spettacolo possiedono, l’ultimo carosello di foto è uno spettacolo per gli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Non sta affatto lesinando nella pubblicazione di scatti seducenti la bellissima Sabrina Salerno che da alcune settimane si trova in vacanza, prima in barca nei più bei porti della Liguria e ora di ritorno in Veneto. Incanta comunque con molta gioia la sua folta community sui social dove conta 905mila fan.

Assieme al marito ed alcuni amici ogni giorno racconta una località di mare unica e affascinante, come lei che d’altronde colora il paesaggio con la sua presenza prorompente e il suo carattere solare e allegro.

Promotrice da sempre del Made in Italy, Sabrina ne è diventata nell’ultimo anno la sua più grande estimatrice e non manca mai occasione perché lei non inviti i suoi fan a restare a casa per le vacanze.

Sabrina Salerno strega i fan sui social: che fuoco di passione ardente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Estate italiana… ❤️☀️” scrive la cantante a corredo del carosello di foto che la immortalano alla Baia Blu Beach tra Caorle ed Eraclea.

Indossa un bikini nero e verde con un reggiseno molto striminzito che ancora una volta mette in risalto il suo seno generoso, il tutto sdrammatizzato da una camicia bianca maschile che le copre le spalle e le chiude in modo sensuale i fianchi tonici.

Trucco marcato su occhi e bocca, bracciali con borchie ai polsi ed il suo immancabile cornetto rosso al collo che fa capolino nel seno, un amuleto da cui lei non si separa da tempo. Alle sue spalle i lettini sdraio della spiaggia, teli bianchi mossi dal vento e tanta bellezza raccontata in poche semplici foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

I fan sono esplosi ancora una volta in commenti calorosi: “Ogni giorno sei sempre più bella!”, “Notre icône italienne! 🙌💓Bonne soirée 💋”, “Ciao sempre più meravigliosa 🐻🌹”, “SABRINA NAZIONALE ❤️”.