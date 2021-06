Zodiaco, i segni che odiano litigare e amano andare d’accordo con gli altri

Alcuni segni zodiacali non amano particolarmente le tensioni e preferiscono di gran lunga andare d’accordo con tutti. Ecco di chi si tratta

Esistono persone in grado di fare polemica su qualsiasi cosa, cercando puntualmente l’appiglio per scatenare una lite. Dall’altro canto esistono però anche coloro che amano invece la quiete e preferiscono andare d’accordo con gli altri piuttosto che creare asti. Secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare con i propri segni zodiacali, alcuni di questi infatti tendono a essere particolarmente pacifisti. Scopriamo quali sono e come scelgono di affrontare la propria vita e le proprie relazioni.

I segni zodiacali pacifici che odiano litigare

Tra i segni più pacifici troviamo il Toro che preferisce di gran lunga vivere una vita in tranquillità piuttosto che contornata da polemiche o discussioni. Per questo motivo raramente si intromette in liti o dinamiche che potrebbero coinvolgerlo in prima persona, soprattutto se l’argomento in questione non è di suo interesse. In caso contrario saprà comunque come farsi valere.

Poi c’è il segno del Cancro che risulta essere pacifista soprattutto nei riguardi di chi non conosce. Non tenterà mai di discutere con gli estranei, preferendo dare l’impressione di una persona pacata e tranquilla. Il discorso cambia nel momento in cui inizierà a prendere confidenza, in quel caso potrebbe non risparmiarsi e far emergere anche un lato del suo carattere più frizzante.

Anche i Gemelli tendono a starsene fuori da dinamiche che li porterebbero a discutere o a fare polemica ma lo fanno soprattutto quando non hanno niente da ottenere. In quel caso non capiranno il motivo di lasciarsi coinvolgere in determinate situazioni, preferendo la tranquillità. Andare d’accordo con le persone che li circondano è una loro prerogativa soprattutto perché li permette di non perdere tempo in questioni futili. Si faranno sentire solo quando sarà davvero necessario.

Infine troviamo il segno del Leone che possiede diverse sfaccettature. Quando si trova in un ambiente conosciuto, circondato da persone che ama o che non cercano rivalità, mostra tutto il suo lato pacifico. La situazione cambia ad esempio sul lavoro, quando qualcuno potrebbe tentare di prevalere su di lui. In quel caso mostrerà anche il suo lato irruento, rendendosi protagonista di discussioni che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente lavorativo. Ma tutto purché farsi mettere i piedi in testa.