“Siete fantastici”, Michela Quattrociocche stupisce i fan. Viva l’amore

La bellissima Michela Quattrociocche ha stupito i suoi fan con un tenero bacio. Chi sarà il fortunato?

Bellissima ed amatissima Michela Quattrociocche è sempre più apprezzata dai suoi fan. La donna è entrata a far parte del mondo dello spettacolo grazie al suo debutto al cinema con il film “Scusa ma ti chiamo amore” di Federico Moccia.

Michela in quell’occasione ebbe la fortuna di recitare con il sex symbol italiano Raoul Bova, il film ebbe talmente tanto successo che venne proposto anche un sequel, “Scusa ma ti voglio sposare” sempre di Federico Moccia.

Michela ha abbandonato il mondo del cinema, nonostante il grande successo, per fare la mamma. Non si pente della sua scelta ed in pubblico si mostra più felice che mai.

L’amore tra Michela e Giovanni fa sognare i follower

La dolce e raffinata Michela ha ritrovato l’amore grazie a Giovanni Naldi. Dopo la sua storia naufragata con Alberto Aquilani, dalla quale è nata una bambina di nome Aurora, l’ex attrice è riuscita a credere ancora nell’amore.

Giovanni Naldi è un imprenditore, figlio di un noto albergatore che possederebbe anche alcuni hotel nel Parco Dei Principi a Roma. La coppia non si frequenta da molto, poco più di un anno, ma sufficiente a fare capire ai fan che sono fatti l’una per l’altro.

Insieme sono molto felici ed affiatati, hanno moltissimi hobby che condividono insieme. Una delle tante passioni è sicuramente quella per i viaggi. Spesso i due piccioncini si concedono delle fuitine d’amore.

La coppia piace molto ai fan della Quattrociocche, l’ex attrice su Instagram vanta 475mila follower, che sono costantemente aggiornati delle varie news. Poco fa Michela ha pubblicato due scatti con il suo Giovanni e tutti hanno voluto lasciare un commento carino alla loro beniamina, “Siete fantastici” ha scritto qualcuno, “Ci fate sognare” ha risposto qualche altro.

Michela è felice ed anche i suoi follower lo sono, segno di un’unione forte e duratura nel tempo.