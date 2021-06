Elisa Visari ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui ha sfoggiato un bikini da urlo. Il suo fisico manda in estati i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Fisico mozzafiato, sguardo intenso e sorriso luminoso. Elisa Visari non smette mai di stupire i suoi fan condividendo scatti sui social in cui mostra tutta la sua bellezza. 19 anni, di Latina, Elisa è modella e attrice diventata famosa a seguito della partecipazione alla pellicola di Gabriele Muccino “A casa tutti bene” per poi debuttare sul piccolo schermo nella serie di “Don Matteo 11”.

Nonostante la giovane età ha conquistato molto successo grazie al suo talento e la sua bellezza. Grande appassionata di sport, amante della danza, del nuoto, dell’equitazione e del pattinaggio, il suo fisico è atletico e scolpito.

Sulla sua pagina Instagram, che conta più di 300 mila follower, pubblica ogni giorno post in cui mostra tutto il suo fascino. Nell’ultima foto posta si mostra in costume lasciando i fan senza fiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Una Barbie”: Elena Santarelli sublime in un costume rosa. La perfezione – FOTO

Elisa Visari in bikini fucsia: fan in delirio

Per vedere Elisa Visari in bikini, vai su Successivo