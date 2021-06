“Uomini e Donne”, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno spiazzato i fan: dichiarazioni inattese

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono una delle ultime coppie formatesi all’interno dello studio di “Uomini e Donne“. Poco più di un mese fa, la bellissima tronista curvy sceglieva il romano sotto una pioggia di petali rossi, ammettendogli il proprio innamoramento e il proprio desiderio di viversi al di fuori. L’ex corteggiatore, senza farselo ripetere due volte, aveva abbandonato lo studio assieme a lei, mano nella mano.

I due, che sembravano andare d’amore e d’accordo, hanno recentemente rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti in merito alla convivenza. A quanto sembra, le basi non sarebbero così solide come i fan avevano ipotizzato.

“Uomini e Donne”, problemi per l’amata coppia: le ultime dichiarazioni spiazzano

Intervistati dal settimanale Mio, Alessio Ceniccola e Samantha Curcio hanno raccontato ai lettori il proseguo della loro storia d’amore, nata grazie al percorso intrapreso da entrambi a “Uomini e Donne“. La Curcio, prima tronista curvy del programma, perse davvero la testa per il bel romano, al punto da sceglierlo con anticipo rispetto ai propri compagni di trono. Durante l’intervista, entrambi hanno ribadito la loro volontà di conoscersi approfonditamente e senza alcuna fretta: sarebbe proprio questa, a detta loro, la chiave del successo di un rapporto.

Samantha, interpellata in merito ad un’eventuale convivenza, ha fornito una risposta che nessuno si aspettava. “Mi sto affacciando al mondo del vero amore e voglio godermi la fase iniziale che poi non tornerà più” – così ha esordito l’ex tronista, proseguendo – “Le cose verranno in maniera naturale“. Le sue dichiarazioni hanno inevitabilmente spiazzato gli utenti, che invece si aspettavano una convivenza nell’immediato. Samantha e Alessio, tuttavia, non hanno affatto intenzione di bruciare le tappe.

A quanto sembra, i due fidanzati non sono ancora pronti per vivere insieme. Un passo così importante, secondo la coppia, va ponderato e compiuto con i giusti tempi, senza farsi guidare dalla fretta.