“Verissimo”, Enrica Bonaccorti parla del suo dramma: “Una cosa orribile”

La conduttrice ieri ha parlato della sua carriera ed ha ricordato un momento drammatico della sua vita quando ha subito la perdita più dolorosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrica Bonaccorti Official (@enricabonaccortiofficial)

Enrica Bonaccorti, allo stato civile Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti, è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, paroliera e attrice italiana.

Nonostante la sua assenza da qualche tempo dal piccolo schermo, lei è ancora molto amata dal pubblico italiano. Numerosi sono i programmi di successo a cui lei ha preso parte, “Non è la Rai” che l’ha consacrata come star della tv, “I fatti vostri”, “Buona domenica”, “La vita in diretta”, “Mattino cinque”.

Ha anche avuto una vita privata molto intensa: è stata sposata con Daniele Pettinari con il quale ha una figlia, Verdiana, nata nel 1973, ma ci sono state altre relazioni importanti con Michele Placido, Renato Zero, Arnado Del Piave.

Nella puntata di ieri a “Verissimo – Le Storie”, è stata riproposta l’intervista che lo scorso aprile Silvia Toffanin le ha rivolto a proposito della sua lunga carriera e dello scandalo emerso dopo l’annuncio della seconda gravidanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Riccardo Scamarcio ai fornelli con una stella di Hollywood: “Ho cucinato per lui”

Enrica Bonaccorti rivive il lutto più tragico: “Sarei diventata mamma dopo 10 anni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE —> Adriano Celentano, la sua più grande passione lo ha travolto: cosa accade appena ha un minuto

Durante l’intervista condotta da Silvia alla Bonaccorti è stato inevitabile non raccontare ancora una volta lo scandalo che l’ha travolta anni fa e poi il dramma vissuto come donna.

Il 28 ottobre del 1986 poco prima di lasciare la linea la TG la Bonaccorti ha annunciato la sua gravidanza in diretta Tv.

“Aspetto un bambino, e la mia gravidanza la vivremo insieme…vedrete la mia pancia crescere, qui, davanti alle telecamere, giorno per giorno fino alla fine” ha annunciato felice, ignara della polemica che tale annuncio avrebbe scatenato. In molti l’accusarono infatti di aver usato la rete per fini personali, un atto ignobile per una professionista come lei.

Pochi giorni dopo, la conduttrice ha avuto un malore e pochi giorni dopo ha perso il suo bambino. “Ero con la mia assistente quando mi sono accorta che qualcosa non andava. È successa una cosa orribile. Mi hanno portato con l’ambulanza in una clinica, dove sono rimasta per tre settimane”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrica Bonaccorti Official (@enricabonaccortiofficial)

Dal 29 ottobre al 7 novembre è rimasta ricoverata in un ospedale. A sostituirla alla guida del programma Giancarlo Magalli. La donna ha ironizzato poi con Silvia: “Ho perso un bambino ed è nato Magalli, che mi ha sostituito ed è diventato il conduttore bravissimo che è ancora oggi”.