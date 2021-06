Accadde oggi, 21 Giugno. Finale Mondiali 1970 tra Brasile e Italia

Accadde oggi. Il 21 Giugno è il 172° giorno del calendario gregoriano. Mancano 193 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 21 Giugno è il giorno della Festa della musica, nata in Francia nel 1982 come Fête de la Musique. Si celebrano oggi la Giornata mondiale per la lotta alla SLA, la Giornata internazionale dello yoga e la Giornata mondiale della giraffa. In Italia ricorrono la Festa della Guardia di Finanza e la Giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Si ricordano San Luigi Gonzaga, Sant’Albano da Magonza, Santa Demetria di Roma, Sant’Engelmondo di Velsen e San John Rigby, martire.

1527 – Muore il filosofo italiano Niccolò Machiavelli

1591 – Muore il santo cattolico Luigi Gonzaga

1646 – Nasce il filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz

1774 – Vittorio Amedeo III re di Sardegna fonda la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare che darà vita al futuro Corpo della Guardia di Finanza

1791 – Il re Luigi XVI di Francia con la famiglia tenta la fuga, ma viene fermato a Varennes-en-Argonne

1887 – Gran Bretagna: giubileo della regina Vittoria del Regno Unito

1931 – Nasce l’atleta, apneista, Enzo Maiorca

1940 – La Francia si arrende alla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale

1953 – Nasce la politica pakistana Benazir Bhutto

1954 – Muore l’inventore della cerniera lampo, Gideon Sundback

1955 – Nasce il dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese Michel Platini

1957 – Nasce il cantante Nino D’Angelo

1957 – Ellen Louks Fairclough è la prima donna che presta giuramento come primo ministro del Canada

1961 – Nasce il cantautore francese di origine spagnola Manu Chao

1963 – Il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto Papa con il nome di Paolo VI

1964 – Tre attivisti dei diritti civili (Andrew Goodman, James Cheney e Mickey Schwerner) vengono assassinati dai membri del Ku Klux Klan

1969 – Georges Pompidou vince le elezioni della Quinta Repubblica francese

1970 – Il Brasile conquista in Messico la terza coppa dei campionati mondiali di calcio battendo in finale l’Italia per 4-1

1980 – Muore lo scrittore e filosofo francese Jean-Paul Sartre

1982 – Nasce il principe William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, duca di Cambridge, secondo in linea di successione per il trono britannico

1986 – Nasce la cantautrice e modella statunitense Lana Del Rey

2001 – Prima eclissi totale di sole del III millennio visibile dall’Africa del Sud

2004 – La SpaceShipOne compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati