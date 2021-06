“Che spettacolo”. Ana Mena pronta per l’estate, più bella che mai – FOTO

Ana Mena si sta preparando a tornare quest’estate: la cantante continua ad essere semrpre più amata qui in Italia dopo le sue numerose collaborazioni

Ana Mena è una delle cantanti più amate del panorama musicale. Ha conquistato tutti qui in Italia quando ha cominciato a spopolare qui in Italia con collaborazioni estive. La sua voce melodiosa ha davvero fatto impazzire tutti: è la colonna sonora perfetta per questa stagione, per le lunghe giornate al mare o le serate trascorse a ballare con gli amici. Anche sui social conta quasi 900mila followers che ogni giorno la seguono con passione e con affetto, soprattutto con la curiosità di scoprire quali saranno i suoi prossimi lavori e i suoi prossimi singoli. Oltre ad essere una cantante di talento e piena di carisma, è anche una bellissima ragazza.

Ana Mena, sguardo intenso: è sempre più bella

Ana ha solo 24 anni e già una carriera tutta in discesa: oramai ha raggiunto un successo internazionale e ogni giorno riscuote sempre più consensi, tra le sue canzoni e i suoi piccoli ruoli da attrice. Anche quest’anno l’Italia l’ha vista protagonista di una hit qui in Italia: stiamo parlando di “Un bacio all’improvviso“, hit estiva che l’ha vista in collaborazione con il cantautore napoletano Rocco Hunt. Dopo un po’ di pausa, quest’ultimo è tornato proprio la scorsa estate per far ballare le persone sulla spiaggia con la sua musica. Lui e Ana sono sicuramente un duo esplosivo e molto amato sui social, e il loro brano sta già spopolando.

Ana intanto è sempre più seguita sui social, soprattutto dai fans italiani che crescono ogni giorno sempre di più. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha ricevuto tantissimi likes e tantissimi commenti anche da parte dell’Italia.