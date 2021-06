Anna Tatangelo, il selfie allo specchio: il vestitino si apre proprio lì. Impossibile non guardare – FOTO

Anna Tatangelo, il selfie allo specchio diventa virale: il vestitino si apre proprio lì ed è impossibile non guardare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Impossibile porre un freno al successo che sta conseguendo Anna Tatangelo. L’artista di Sora, circa un mese fa, pubblicava “Anna zero“, l’ottavo album in studio anticipato dall’uscita di “Serenata“. Per la cantante, lavorare al disco ha significato una vera e propria rinascita, a seguito della pandemia e delle spiacevoli situazioni vissute dopo la separazione.

Solamente tre giorni fa, anche il video ufficiale di “Sangria“ è stato rilasciato. La Tatangelo ha duettato con la rapper torinese Beba, e la clip, in poco tempo, ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni. Tramite le stories, Anna ha voluto ringraziare i fan a modo proprio, offrendo loro la visuale più bella: il vestitino si apre proprio lì ed è impossibile non guardare.

Anna Tatangelo, il selfie allo specchio: il vestitino si apre proprio lì – FOTO

