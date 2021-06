Antonella Fiordelisi lascia senza fiato su Instagram con il suo nuovo scatto. Insieme alla sua amica fa salire la temperatura del social

Antonella Fiordelisi negli ultimi giorni è stata protagonista di una furiosa lite con Elisabetta Gregoraci. Tra la schermitrice, oggi seguitissima influencer su Instagram, e la showgirl calabrese pare siamo volate parole grosse nel dietro le quinte di un programma Mediaset.

Un accesso battibeccare che in breve ha fatto il giro del web in seguito allo sfogo social della Fiordelisi che nelle sue Instagram Stories ha accusato la Gregoraci di violenza psicologica. A suo dire l’ex di Flavio Briatore l’avrebbe insultata, diffamata e presa in giro. “In tv fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete tutte cattive e invidiose come leserpi?” ha tuonato.

Il perché di tutto questo? Pare proprio che l’astio tra le due bellissime sia nato per via del facoltoso imprenditore. La Gregoraci non ha risposto e ha messo a tacere la cosa.

Antonella Fiordelisi a bordo piscina: la FOTO

Antonella Fiordelisi si gode l’estate e nel mentre il web impazza per i suoi scatti super sexy. La bella e prorompente influencer si trova a bordo piscina per un aperitivo ma non è sola. È in compagnia di una sua amica e insieme, in bikini, fanno alzare, e di molto, la temperatura dei social.

Bikini estremi che mettono in primo piano le forme ed i laccetti che si rincorrono intorno all’addome. Occhiali da sole scuri e Antonella si diverte a fare una bella linguaccia mentre tiene un calice in mano. Slip super sgambato e triangolini e un fisico in bella mostra che conquista tutti.

“La mia complice in questo disordine” scrive a corredo dello scatto facendo una dedica alla sua amica e nel mentre arrivano i complimenti più disparati. Uno dei suoi fan più audaci le chiede addirittura: “Posso offrirti uno spritz?”.

Tutti pazzi di lei anche se c’è anche chi sottolinea che a bordo piscina, la borsa che compare accanto a lei, non è poi così indispensabile.