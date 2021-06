Arisa e Andrea Di Carlo ai ferri corti: lo scontro tra gli ex infiamma i social

Arisa ha avuto un’intensa discussione con Andrea di Carlo sui social che ha lasciato il pubblico senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Di nuovo bufera per Arisa e Andrea di Carlo? I rapporti tra i due ex continuano a essere tormentati e sembra che non riescano a dirsi addio del tutto. L’ultima comunicazione che li vede protagonista è tensione pura. Tutto è iniziato da un post della cantante apparso sulla sua seguitissima pagina Instagram. Uno scatto in cui Arisa si mostra seria alla finestra accompagnato da una didascalia dalle parole sofferenti.

“Lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta?Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono”, le parole condivise da Arisa. Nessun riferimento all’ex ma tutti hanno capito come le parole fossero inerenti proprio a lui.

Arisa, scontro pubblico con Andrea di Carlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

L’ultimo post condiviso su Instagram da Arisa, dedicato indirettamente all’ex Andrea, ha superato i 60 mila like. Tra i commenti spunta anche la risposta proprio di Di Carlo.

“Sai chi sono, cosa prova, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. E’ il miglior augurio che posso fare a chi tengo”, le parole di Andrea.

Ma questo non è l’unico commento dell’ex. Poco dopo infatti ha riscritto sotto la foto sottolineando come per amare ci voglia coraggio e il desiderio di crescere. Ne segue una pioggia di commenti in difesa della cantante. Lo scambio verbale finisce in lite tra i fan di Arisa e l’ex. Sotto il post sono intervenuti alcuni vip tra cui la figlia di Ornella Muti che ha suggerito di discutere di queste questioni in privato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La storia tra il manager e Arisa, dopo tanti tira e molla, sembra proprio essere giunta al termine. Da marzo i due si era ripresi e poi lasciati. Lo scorso mese era stato lui a dirle addio sui social.