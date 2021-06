Asia Argento suona e Francesca Fagnani non le manda a dire. Le due “belve” sono più agguerrite che mai. Chi avrà la meglio?

La trasgressiva e sensibile Asia Argento qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista alla giornalista Francesca Fagnani, nel tête-à-tête l’ex moglie di Morgan ha confessato a “Belve”, programma televisivo condotto dalla Fagnani, la sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nell’intervista è emerso che la figlia del regista Dario Argento, ha dichiarato di aver sperimentato tutti i tipi di droghe, anche le bevande sacre degli sciamani. Questa voglia di testare i suoi limiti è iniziata come una sperimentazione finita in dipendenza, è riuscita a salvarsi solo grazie ad un’altra dipendenza, ovvero il lavoro.

Nella serata di ieri sera, domenica 20 giugno 2021, Asia Argento ha lasciato un commento sotto un post di Dagospia, facendo riferimento all’intervista a “Belve”.

“Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte” – scrive l’attrice – “dopo che le avevo detto rompip***e, tignosa“. Asia inoltre ricorda di aver detto alla giornalista: “Lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no“.

Asia non ha considerato quella con la Fagnani un’intervista piacevole nella quale raccontare della sua vita, anzi. Ha vissuto la cosa come un vero processo ed ha dovuto difendersi dalle varie accuse. Infatti l’attrice dice alla giornalista di non voler rispondere ad alcune domande perché lei non era un giudice.

Il commento di Asia si è concluso con una riflessione: “Per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica“.

Francesca Fagnani replica all’attrice: “La Signora Argento è una frustrata”

L’attrice Asia Argento ha accusato nelle scorse ore la giornalista di Rai 2, Francesca Fagnani, di aver tagliato alcune risposte date durante l’intervista a “Belve”, programma condotto dalla giornalista.

A queste accuse, Francesca Fagnani ha risposto: “Spiace che la signora Argento proietti sul programma tutta la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date. Libera di non farlo. Ma a volte succede“. Concludendo ironicamente con un: “Pazienza“.

Il programma “Belve” piace molto agli italiani, propone un mix di giornalismo e televisione per cui Francesca Fagnini può ritenersi soddisfatta del suo operato.

Come finirà lo scontro tra le due “belve”? Staremo a vedere. Di certo la combattiva Asia Argento replicherà a breve non facendola passare liscia alla giornalista.